‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ projesi Sinop’ta tanıtıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığınca yürütülen ‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ projesi tanıtım tırı vatandaşları bilgilendirmek adına Sinop’ta kuruldu.

TOKİ başkanlığınca yürütülen Türkiye’nin en büyük toplu konut projesi ‘İlk Evim, İlk İşyerim ve İlk Evim Arsa’ programında vatandaşların kafalarında olan soru işaretlerini kaldırmak ve bilgilendirmek adına yola çıkan tanıtım tırı Sinop’ta kuruldu. Tırın ilk ziyaretçisi olarak görevlilerle görüşen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, sanal gerçeklik gözlüğüyle evlerin tanıtım görüntüsünü izledi, karşılaştığı manzaradan memnun olduğunu ifade etti.

İncelemeleri sonrası konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanımız geçen hafta dile getirmişti, bugün de 17 ilimizde ilk temelleri atılıyor. TOKİ başkanlığımız konut yapılacak tüm illerde bu stantlarda vereceği konutla ilgili nasıl başvurulacak, şartları nedir diye bilgilendirme yapılıyor. Hatta tercih edeceğiniz dairenin de nasıl olduğunu sanal âlemde sizlere göstermiş oluyor, başvuru şartlarını anlatmış oluyor. İnsanlarımızın dolandırılmaması için bu şekilde her ilde tanıtım stantları kuruyor, halkı bilgilendiriyor” dedi.

Sinop’ta yapılacak olan 676 konutun 200’ünün kent merkezinde yapılacağını kaydeden Vali Karaömeroğlu, “Başvurular da sadece Sinop için Halk Bankası ve E-Devlet’ten yapılıyor. Onun için vatandaşlarımız diğer insanların yanlış bilgilendirmelerine karşı kendilerini korusunlar” ifadelerini kullandı.

Kurulan stantta başvurmayı düşündüğü evi sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimleyen Doğukan Topuz, dairenin manzarasını ve yapısını beğendiğini söyledi.

Tamamlanamayan önceki TOKİ projesinin ihalesi 3 Aralık’ta yapılacak

Sinop kent merkezinde yeni yapılacak 200 konutun yanı sıra Ekim 2021 tarihinde yapımına başlanan ancak bazı nedenlerden dolayı sürdürülemeyen 300 konut ise 3 Aralık’ta yeniden ihaleye çıkacak.