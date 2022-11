İleri: "Sinop NGS konusunda planlama ve çalışma devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sinop’a kurulması planlanan nükleer güç santrali (NGS) konusunu değerlendirerek, “Nükleer enerji konusunda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin yaklaşımı malum. Bunun önemli bir enerji kaynağı olduğu da ortada. Bu anlamda planlama ve çalışma devam ediyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "2023’e doğru Şehir Buluşmaları” kapsamında geldiği Sinop’ta açıklamalarda bulundu. İleri, "Biliyorsunuz şu an devam etmekte olan bir çalışma var. O çalışma gayet yolunda gidiyor. 2023 yılı sonu 2024 yılı başı itibarıyla ilk ünitenin devreye alınması öngörülüyor. Nükleer enerji konusunda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin yaklaşımı malum. Bunun önemli bir enerji kaynağı olduğu da ortada. İnşallah bu anlamda planlama ve çalışma devam ediyor olacak. Sinop özelinde benim bildiğim kadarıyla da şu an netleşmiş bir şey yok. Ama önemli olan ilk adımı atmak. O adım da şu an itibarıyla çok kuvvetli bir şekilde atılıyor" diye konuştu.