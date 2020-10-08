İlçeye kazandırılan Öğrenci Yurdu, MYO için kullanılacak
İLÇEYE KAZANDIRILAN ÖĞRENCİ YURDU, MYO İÇİN KULLANILACAK TÜRKELİ'DE GEÇTİĞİMİZ YIL YAPIMI TAMAMLANAN VE LİSE ÖĞRENCİLERİN BARINMASI AMACIYLA YAPILAN 100 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU, TÜRKELİ BELEDİYESİ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOLLE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA HİZMETLERİNDE KULLANILACAK.
Türkeli’de geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan ve lise öğrencilerin barınması amacıyla yapılan 100 kişilik öğrenci yurdu, Türkeli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Yüksekokul öğrencilerinin barınma hizmetlerinde kullanılacak.
2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde hizmete açılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin yurt sıkıntısı nedeniyle Türkeli Belediyesi, ilçenin özel sektördeki otel işletmesini kiralayarak, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamıştı.
2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde de üçüncü bölümü açılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nun yine yurt sıkıntısı yaşamaması için geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan velise öğrencilerin barınması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu mevki’inde yapılan 100 kişilik öğrenci yurdunun yüksek öğretim öğrencilerinin barınma hizmetlerinde kullanılması için Sinop Valilik makamında yapılan protokol ile Türkeli Belediyesine 5 yıllığına devri yapıldı.
Türkeli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait Türkeli İlçesi Gemiyanı Mahallesi’nde bulunan, 100 öğrenci kapasiteli Orta Öğretim Pansiyonun yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına Türkeli Belediyesi’ne kullanım hakkının devredilmesi protokolü, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin arasında imzalandı.
Hedeflerimizden biri de Yibo’nun KYK’ya devri
Konu ile ilgili Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Öğrenci Yurdunun belediyeye devredilmesiyle yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin önemli ölçüde ihtiyacını karşılaşmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimizden biri de Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu’nu Yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devri için girişimlerde bulunacağız" dedi.
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