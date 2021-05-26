İl birincileri belirlendi

Sinop’un Gerze ilçesi imam hatiplerinden Hafızlık Kursu Yardımcı Eğitmeni Ahmet Okur, Hafızlık Bölge Yarışması’nda Sinop’u temsil edecek

2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması, il seçmeleri Sinop Müftülüğü’nde yapıldı. İlçelerin kendi bünyelerinde din görevlileri arasında yaptıkları yarışmalar sonucu belirlenen ilçe birincileri İl Müftü V. Abdullah Salman başkanlığında, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Işık, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Davut Çay, İl Vaizi Birol Demirci ve Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen’den oluşan komisyon karşısında hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumada il birincisi olmak için yarıştılar.

Yapılan yarışma sonunda hafızlıkta kategorisinde Gerze ilçesi imam hatiplerinden Hafızlık Kursu Yardımcı Eğitmeni Ahmet Okur il birincisi olurken, Boyabat Doğrul Köyü Camii İmam Hatibi Abdullah Kılıç ikinciliği, Saraydüzü Akbelen Köyü Camii İmam Hatibi Fevzi Akman ise üçüncülüğü elde etti.

Kur’an-ı Kerim’i yüzüne Güzel Okuma Yarışması’nda Sinop Seyit Bilal Camii İmam Hatibi Selahattin Başkaya il birincisi olurken, Boyabat Beytarla Camii İmam Hatibi Mehmet Başboğa ikinci, Durağan Çerçiler Köyü Camii İmam Hatibi İsmail Altundağ ise üçüncü oldu.

Bölge finalinde Sinop’u temsil edecekler Hafızlık Yarışması’nda il birincisi olan ilçe imam hatiplerinden Ahmet Okur, 07 Haziran 2021 tarihinde Samsun’da yapılacak bölge finalinde; Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması il birincisi Seyit Bilal Camii İmam Hatibi Selahattin Başkaya 14 Haziran 2021 tarihinde Tokat’ta yapılacak bölge finalinde Sinop’u temsil edecek.