İki otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada karşı şeritten geçen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen taraflar arasında gerginlik çıktı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Sinop Akliman mevkisi Su Ürünleri Fakültesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş.’nin hâkimiyetindeki otomobil, M.T.’nin kullandığı 57 AAJ 647 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyonu kıran Y.Ş., bu sefer karşı istikametten geçen 57 KB 694 plakalı motosiklet sürücüsü S.D. ile çarpıştı. Yaşanan üç taraflı kazada motosiklet sürücüsü S.D. yaralanırken, diğer otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen tarafların yakınları arasında ufak çaplı gerginlik yaşandı.

Yaralı S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Y.Ş. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(BŞ)