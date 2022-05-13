İki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Sinop’ta iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücülerin yakınları arasında gerginlik çıktı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Akliman mevkii Su Ürünleri Fakültesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş.’nin hâkimiyetindeki otomobil, M.T.’nin kullandığı 57 AAJ 647 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.Ş.’nin direksiyonu kırdığı otomobil, bu sefer karşı istikametten gelen S.D.’nun kullandığı 57 KB 694 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.D. yaralanırken, otomobilde ise hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen tarafların yakınları arasında ufak çaplı gerginlik yaşandı.

Yaralı S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Y.Ş. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.