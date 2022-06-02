‘Hayat boyu öğrenme’ sergisi

Sinop Halk Eğitim Merkezi ve ASO tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı. Sergide ince işçilikle hazırlanan keten işlemeler, kotralar, resimler ve çeşitli el işi ürünleri sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergiye Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran ve kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende kurdele kesimi öncesi düzenlenen halk oyunları gösterisi, büyük beğeni aldı. Sergide protokol ve ziyaretçiler, el işiyle yapılmış keten ve işlemeler, resimler, kotralar ve çeşitli el sanatlarını inceledi.

Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki protokol, sergiye ürünleriyle katılan kursiyerleri tebrik ederek ürünler hakkında bilgiler aldı.