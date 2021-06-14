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Hayat Boyu Öğrenme kursunda 12 hatim

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında açılan Tecvitli Kur’an-ı Kerim Okuma kursunda 12 kursiyer hatim etti.

SİNOP 14.06.2021, 21:32
Hayat Boyu Öğrenme kursunda 12 hatim

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında açılan Tecvitli Kur’an-ı Kerim Okuma kursunda 12 kursiyer hatim etti.

Sinop Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün Gelincik’te açmış olduğu yetişkinler için Kur’an-ı Kerim’i tecvitli okuma kursunda kursiyerler tarafından 12 hatim okundu. Kursiyerlerin kurs bitirme belgeleri İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın İsmail Kirendibi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Turgay Altun ve Müdür Yardımcısı İsmail Çelik tarafından verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Kur’an-ı Kerim okuma kurslarına katılan kursiyerleri ve kurs öğretmenini tebrik ederek Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan tüm kurslara gönül veren ve katılan kişilerin daha fazla olması gerektiğini, kursların tüm halka açık olduğunu söyledi.
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