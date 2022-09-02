Son Dakika
Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde, hareket halindeki araçtan düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Fatma Demirtaş, yaşam mücadelesini kaybetti.
SİNOP 02.09.2022, 15:57
Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde, hareket halindeki araçtan düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Fatma Demirtaş, yaşam mücadelesini kaybetti.
25 Ağustos’ta meydana gelen kazada, Ersin C.(48) idaresindeki 57 HA plakalı araç, Taçahmet köyünden Keş köyüne seyir halindeyken yolun virajlı kısmına geldiği esnada aracın arka tarafında oturan Fatma Demirtaş (54) aracın kapısının açılması sonucunda yere düşerek başından yaralanmıştı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Demirtaş, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
29
az bulutlu
Sayfalar Tümü