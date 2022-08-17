banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

Hamsilos yolunda asfalt çalışması

Sinop’ta tabiat harikası Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

SİNOP 17.08.2022, 16:06
Hamsilos yolunda asfalt çalışması

Sinop’ta tabiat harikası Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop’un Hamsilos mevkisinde bisiklet ve yaya yolu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Üçüncüoğlu, “Bisiklet ve yaya yolu projesi sıcak asfalt programı ile birlikte yapılarak bitirilmiş oldu. Tabii, çevre düzeni de oradaki parke döşemeleri devam ediyor. Bu aşamada birde ince burunda mevkiinde KUZKA’nın ve milli parklarla ilgili bir projemiz var. Sorgun şelalesi var. Güzel yürüyüş yolları, bisiklet yolları var. Bu proje insanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu