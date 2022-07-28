banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!

Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİNOP 28.07.2022, 11:55
Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Sinop istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 55 NG 281 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
29°
açık