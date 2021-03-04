Güzelkent’te Şehitlik Anıtı ve çevresi güzelleşiyor

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Şehitlik Anıtı ve çevresinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Güzelkent köyü girişinde yer alan Şehitlik Anıtı’nın zamanla yıpranarak bakım ve onarıma ihtiyaç duyulması nedeniyle Güzelkent Muhtarlığı’nın talebi, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının ortak çalışması ile Şehitlik Anıtı’nda bakım ve onarım çalışmaları, çevresinde ise dinlenme ve oturma alanları yapılacak.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Türkeli İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk ve kurum amirleri söz konusu alana gelerek incelemelerde bulundular.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yaptığı açıklamada, “Türkeli ilçemizin Güzelkent köyü girişinde çok güzel şehitlik anıtı yapıyoruz. Bunu Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı müştereken gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu anıtın çevresinde vatandaşlarımızın gelip oturabileceği, şehitliğin şerefine yakışır bir çevre düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Hem şehitliğimizi hem de çevre düzenleme alanımızı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.