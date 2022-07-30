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Gölde yakaladığı dev yayın balığını sırtında zor taşıdı

Sinop’un Durağan ilçesinde bir amatör balıkçı barajda yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı.

SİNOP 30.07.2022, 15:37
Gölde yakaladığı dev yayın balığını sırtında zor taşıdı

Sinop’un Durağan ilçesinde bir amatör balıkçı barajda yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı.

Durağan’da amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Ramazan Yaman, Kızılırmak Altınkaya Barajı’nda av yaptığı sırada biri yaklaşık 80 kg ağırlığında 2 adet yayın balığı yakaladı. Balığı barajdan güçlükle çıkaran Yaman, balığı uzun uğraşlar sonucu tuttuğunu söyledi. Yaman tutuğu dev balığın birini sırtına yükleyerek, diğeri ise elinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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