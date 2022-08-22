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Gezmek için çıktığı Boyabat Kalesi’nden düşen şahıs yaralandı

Sinop’un Boyabat ilçesindeki tarihi kaleye gezmek için çıkan bir kişi kale duvarından düşerek yaralandı.

SİNOP 22.08.2022, 14:59
Gezmek için çıktığı Boyabat Kalesi’nden düşen şahıs yaralandı

Sinop’un Boyabat ilçesindeki tarihi kaleye gezmek için çıkan bir kişi kale duvarından düşerek yaralandı.

Olay Boyabat ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarihi Boyabat Kalesini gezmek için çıkan Fahri Ç.(65) kale içerisinde bulunan duvardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşınarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Fahri Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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