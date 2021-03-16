Gerze’ye içme suyu müjdesi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Erfelek Barajı’ndan Gerze ilçe merkezi ve güzergâh üzerindeki 15 köye arıtılmış içme suyu sağlayacak olan "Sinop-Gerze İsale Hattı Projesi" ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Maviş yaptığı açıklamada, proje ile 2037 yılı projeksiyon nüfus tahminine göre, Dizdaroğlu, Taşmanlı, Yalıköy, Yaykıl, Kabalı, Şamlıoğlu, Sarıyer, Akkıraç, Çırnık, Türkmenlioğlu, Abdaloğlu, Mahmuttırı, Melikşah, Kozcuğaz, Lalaköy ve Gerze ilçe merkezi de dahil olmak üzere yaklaşık 31 bin 424 kişi için içme suyu sağlanacağını söyledi.