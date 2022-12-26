Gerze’de yeni otogar projesi ocak ayında ihaleye çıkacak

Sinop’un Gerze ilçesine yapılacak olan yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi ocak ayında ihaleye çıkacak.

Gerze’de otogara girmek için şehrin içinden geçmek zorunda kalan otobüslerin, trafiği büyük ölçüde engellemesi nedeniyle büyük bir sorun haline gelen Gerze Otogarı, yapılacak yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ile rahatlayacağı düşünülüyor. Yapılacak yeni projenin 30 Ocak 2023’te ihaleye çıkacağı belirtildi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, “İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan otogar projesinde artık son aşamaya geldik. Daha önce Karayolları’na ait olan bölgeyi cüzi bir miktara belediyemize kazandırmıştık. Bu alanın bir bölümünü Küçük Sanayi Sitesine dâhil ederek halkımıza istihdam oluşturacağız. İlçemizde şehir içini rahatlatarak, modern bir terminali ilçemiz halkıyla buluşturacağız” diye konuştu.