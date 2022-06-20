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Gerze’de şantiye bekçisi silahla yaralandı

Sinop’un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

SİNOP 20.06.2022, 12:38
Gerze’de şantiye bekçisi silahla yaralandı

Sinop’un Gerze ilçesinde bir inşaat şantiyesi bekçisi, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gerze ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakallı köyü yol üzerinde bir inşaat alanındaki şantiyede bekçilik yapan F.K.(27), kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen saldırgan U.A.(32), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken olayın alacak-verecek kavgası olduğu tahmin ediliyor.

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