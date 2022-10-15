Gerze’de kıraathanede kumar baskını

Sinop’un Gerze ilçesinde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 3 kişi ile kumar oynanmasına yer sağlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında çeşitli oyun gereçlerinin yanı sıra şahısların borç bilgileri yer alan defter ve 2 bin 140 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 kişiye 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.