Gerze’de imam hatip lisesinin temeli atıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde imam hatip lisesinin temeli atıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, içerisinde konferans salonu, mescit, laboratuvarlar ve çok amaçlı salonların yer alacağı imam hatip lisesinin inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. 16 derslikten oluşan ve öğrenciler için pek çok sosyal donatı alanı barındıran yeni lisesinin Gerze’ye hayırlı olmasını dileyen Maviş, “İmam hatip lisemizde, çocuklarımıza huzur ve güven içinde barınma imkânı sağlayacak 50 kız, 50 erkek olmak üzere 100 kapasiteli öğrenci yurdumuz ile sportif aktivitelerini gerçekleştirecekleri modern kapalı spor salonumuz da yer alacak. Bu yönüyle öğrencilerimizin hem tam donanımlı eğitim alacakları hem birçok sosyal imkâna sahip olacakları modern bir kampüs inşa ediyoruz" dedi.

Maviş, Gerze’de hayata geçecek 24 derslikli ilkokul binasının yapım ihalesinin de tamamlandığını belirterek, yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını ve inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağını sözlerine ekledi.