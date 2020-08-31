Gerze’de ilk ders zili çaldı
GERZE'DE EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLADI
Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Gerze Atatürk Ortaokulunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çaldı
Atatürk Ortaokulunda yapılan açılışta öğretmen ve velilere yönelik bir selamlama konuşması yapan Ceylan, “Pandemi döneminde, bu ağır şartlarda bakanlık olarak, hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerzeli öğrencilerimiz bundan en az şekilde etkilensinler, eğitim öğretime bir an önce kavuşsunlar diye gece gündüz çalışıyoruz. Bugün 2020-2021 öğretim yılı başlamış olacak. Okullarımızda EBA canlı yayın ile sınıf bazlı derslerimiz başlamış olacak. Okullarımızın hijyen temizliklerini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. 31 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitimi birlikte başlatmış olacağız” dedi.
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