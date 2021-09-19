Gerze’de Gaziler Günü kutlandı

Sinop Gerze’de 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hükümet konağı önünde yapılan törende, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, kurum müdürleri ve amirleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Jandarma Astsubay Adem Keleş’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Aybike Çevik’in günün anlam ve önemini belirten şiirini okumasının ardından Gaziler Günü münasebetiyle yapılan program Kaymakam Tekin Dundar’ın gazi ve şehit yakınları için düzenlediği kahvaltı programı ile sona erdi.

Burada bir konuşma yapan Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, vatan uğruna şehadete eren şehitlere rahmet, gazilere de sağlık diledikten sonra konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Güzel yurdumuzda kadimden beri kutsal vatan toprağını korumak adına nice şehitlerimiz oldu. Bu vatan topraklarının her bir santimetre karesi şehit kanlarımızla, gazilerimizin uzuvlarıyla sulanmıştır. Böyle bereketli bir coğrafyada yaşamanın elbette bedeli vardır; bugün bu bedel hala daha ödenmektedir. Bu topraklar herhangi bir kara parçası değildir. Bugün 19 Eylül münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Tabii ki devletimiz her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındadır. Bu tür önemli gün ve haftalar münasebetiyle de sizlerle bir arada bulunuyoruz. Rabb’im sizlere sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin.”