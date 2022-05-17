Gerze’de 3 bin 500 çocuk sinemayla buluşuyor

SİNOP(İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak hayata geçirdiği proje ile Sinop Gerze’de 3 bin 500 çocuk, sinemayla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB’in hayata geçirdiği ‘Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın’ projesinde Gerze Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gerze Belediyesi’nin girişimleriyle ilçedeki öğrenciler de proje kapsamına alındı. İlçede öğrenim gören 3 bin 500 öğrencinin, sinemaya giderek film izleyeceği duyuruldu. Çocuklara ekstra ücretsiz patlamış mısır ve su ikramının yapılacağı etkinlik hakkında konuşan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, “Girişimlerimiz netice verdi ve proje kapsamında çocuklarımız, ilçemizdeki sinema salonumuzda ücretsiz film seyretme imkânı bulacak. Öğrencilerin sinema salonuna ulaşımları ise belediyemiz tarafından sağlanacak. Bu proje ile öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat hayatıyla tanışmaları, hayal perdesinin ayrıntılarını keşfetmeleri hedefleniyor” diye konuştu.

17 Mayıs’ta başlayan etkinlik, 18 ve 20 Mayıs tarihlerinde devam edecek. Çocuklar, ‘İş Başa Düştü’ ve ‘Kuklalı Köşk 2’ filmlerini seyredecekler.