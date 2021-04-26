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Gerze yeni encümenlerini seçti

Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne encümen üyesi seçimi yapıldı.

SİNOP 26.04.2021, 14:55
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Gerze yeni encümenlerini seçti

Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne encümen üyesi seçimi yapıldı.

Kızılcalı Muhtarı Mehmet Köksal ve Yakadibi Köyü Muhtarı Cemalettin Topal encümen üyesi olarak seçildi.

Gerze ilçe köy muhtarlarının sandık başına gittiği seçimlerde beş muhtar arasında çekişme yaşandı. Köylere Hizmet Götürme Birliği için beş muhtarın yarıştığı encümen üyeliği seçiminde, muhtarlar meslektaşlarını oyladı.

Kızılcalı Köyü Muhtarı Mehmet Köksal, Yakadibi Köyü Muhtarı Cemalettin Topal, Acısu Köyü Muhtarı Fikri Uyanık, Mahmuttırı Köyü Muhtarı Sezgin Gökmen ve Pirahmet Köyü Muhtarı Sedat Acar’ın yarıştığı seçimlerde gülen taraflar Kızılcalı Köyü ile Yakadibi Köyü Muhtarları oldu.

Seçime katılan beş aday arasında Topal ve Köksal Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne encümen üyesi olarak seçilirken, Uyanık ve Acar ise yedek encümen üyesi oldu.
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