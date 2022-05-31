Gerze Kaymakamı Dundar: “Kaynaklarımız az, yapacağımız ihtiyaç duyduğumuz hizmet çok”

Sinop Gerze İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, muhtarlardan bu seneyi ’istisnai bir yıl’ olarak kabul etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Kaynaklarımız az, yapacağımız ihtiyaç duyduğumuz hizmet çok” dedi.

Sedat Işıdı Kültür Sanat Merkezinde Gerze Kaymakamı Tekin Dundar başkanlığında mayıs ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakam Tekin Dundar, köy muhtarlarının ana ilgi alanının köy yolları, içme suyu sıkıntıları olduğunu ve kendilerinin de ana gündeminin bu konular olduğunu dile getirdi. Dundar, “KÖYDES programımız açıklandı, sizler de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tüm köy sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında imkânlar yeterli mi bir yılın? Mümkün değil, öyle olsa zaten bu saate kadar devam etmezdi. Bir de işin doğasında olan, habire ihtiyaç artıyor veya yaptığınız bir iş eskiyor, yıpranıyor yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada sürekli iş kalemimiz bir kenarda besleniyor açıkçası. Ama biz de elimizden geldiğince sizlere devletimizin özel idarenin imkânlarıyla sizlere ne kadar çok yapabilirsek, hiç geri durmadan mevsimi de verimli kullanarak, çünkü biliyorsunuz burada iş mevsimi de kısa. Mayıs ayının sonu gelmiş, daha yeni havalar ısınmaya başladı. Bu sene yağış da bol oldu, kar, yağmur bayağı bereketli oldu. Bu hem çalışmanızı zorlaştırıyor, öbür yandan yaptığınız tesislere zarar veriyor. Heyelanlar toprak kaymaları oluyor, yolları bir yandan yapıyorsunuz bir yandan göçüyor. Maalesef su sorunları oluşuyor, afetler oluşuyor onlara yönelmeniz gerekiyor. Bu durumları aşmak için de tabii ki hep beraber çaba içindeyiz” diye konuştu.

“Kaynaklarımız az, yapacağımız ihtiyaç duyduğumuz hizmet çok”

Kaymakam Dundar şöyle devam etti:

“Bu seneki iş programımızı zaten oluşturduk. En temel ve en çok talep edilen iş kalemi yol, yolların standardının yükseltilmesi. Yolların iyileştirilmesi noktasında özel idaremize talep oluşturdunuz. Biz de KÖYDES’e bu şekilde teklifte bulunduk. Yine ufak tefek içme sularıyla ilgili de problemleri olan yerleşim birimlerimiz var. Kaynağı onarılması, yenilenmesi gereken şebekeler var. Buranın suları biraz kireçli olduğu için yapılan tesisler, çok uzun ömürlü olamıyor borular tıkanıyor. Onları da tabi ki yenilenmesi gerekiyor. Onları da yapma noktasında biz hep beraber sizlerin de katkılarıyla ne kadar çok iş yapabilirsek o kadar faydamıza sayacağız. O noktada sizlerin bu seneyi ’istisna bir yıl’ olarak kabul etmenizi, kaynaklarımız az, yapacağımız ihtiyaç duyduğumuz hizmet çok.”

“Bir taşla iki, üç kuş vurmaya çalışacağız”

Kaymakam Dundar, “İş biraz merkezileştiği zaman pahalılaşıyor. Yerel imkânlarla, biz kendi yağımızla kavrulalım. Biz desek ki mühendis vesaire geniş bir proje, bir köye yetmiyor bizim ödeneğimiz. Ama biz kendi çabamızı, kendi bilgimizi, kendi imecemizle katkılarımızı işin içine katıp, ne kadar çok iş üretebiliriz peşine düşeceğiz bu sene. Tabiri caizse bir taşla üç kuş vurmaya gayret edeceğiz. Bu da tabii ki sizlerin mutlaka desteğinizle olması lazım. Çok önemli. Biz birlik olarak sizlere lojistik ve imkân noktasında yardımcı olacağız. İşi kolaylaştırmak için de sizden katkı istiyoruz. Sizlerin de bu noktada özverili şekilde katkı sunmanızı istiyoruz, bekliyoruz. İmkânlar ölçüsünde hep birlikte ihtiyaçların üstesinden gelmeye çalışalım. Çabamız, amacımız her ihtiyacı karşılamaya çalışmak” şeklinde konuştu.

Kaymakam Dundar’ın konuşmasının ardından muhtarlar, görüş ve taleplerini dile getirdi. Birçok köy muhtarı, yol ve su ihtiyaçları noktasında taleplerini ifade etti.

Toplantıya Kaymakam Refiki Özlem Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, Gerze Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, İlçe Müftüsü Bayram Karar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Durmaz, İl Genel Meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.