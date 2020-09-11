banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
En yüksek gelir İstanbul’a ait
En yüksek gelir İstanbul’a ait
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Gerze Belediyesinden balık kafeslerine itiraz

BALIK KAFESLERİNDE İNCELEMEDE BULUNDULAR

SİNOP 11.09.2020, 12:21
2
Gerze Belediyesinden balık kafeslerine itiraz

Sinop’un Gerze Belediyesi, ilçe açıklarında yapılması düşünülen ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili itirazda bulundu.

Gerze Belediyesinin, ilçe kıyılarında yapılması düşünülen ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yaptığı itiraz üzerine Su Ürünleri Samsun Bölge Denetleme ekipleri, hâkim, bilirkişi ve teknik ekipten oluşan bir heyetle ilçeye gelerek karasularına kurulan kafesleri inceledi. Denetleme ekipleri, hâkim, bilirkişi ve teknik ekip, tekne ile açıklarda kurulan kafesleri yerinde inceledi. Kafeslerle ilgili itirazda bulunan Gerze Belediyesi yetkilileri, itiraz süreci ile ilgili bilirkişi raporlarının mahkemeye sunulacağını, bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemenin kafeslerle ilgili karar vereceğini kaydetti.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0