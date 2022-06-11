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Gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın panik oluşturdu

Sinop’ta gece saatlerinde bir binanın ikinci katındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

SİNOP 11.06.2022, 11:55
Gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın panik oluşturdu

Sinop’ta gece saatlerinde bir binanın ikinci katındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sinop Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir aparmanın ikinci katındaki iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kablosundan kaynaklı olduğu düşünülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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