Fosforuyla ünlü zargana balığı kilosu 60 liradan satılıyor

Karadeniz’de en beğenilen balıklar arasında yer alan zargana (sarkan) görülmeye başladı. Fosforlu oluşuyla bilinen bu balığın, kemik sağlığı açısından yılda iki defa tüketilmesinin faydalı olduğuna inanılıyor.

Balıkçılar 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla denizlere ağlarını atmayı sürdürüyor. Karadeniz’de en çok tüketilen balıklar arasında bulunan zargana balığı avlarda görülmeye başladı. İçinde barındırdığı yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülürken, özellikle kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor. Ayrıca istavrit ve çinekop gibi diğer tür balıkların avlanmasında yem olarak da kullanılabiliyor.

Bu balığın sonbahar mevsiminde ortaya çıktığını belirten balıkçı İbrahim Coşkunarslan, “Zargana çok meşhur bir balıktır, bu aylarda çıkmaya başlar. Genelde az yakalanır fakat herkesin yılda en az 2 defa yemesi lazım. Çok fosforlu olmasından kaynaklı gözlere çok faydalı bir balık türüdür. Ayrıca kemik sağlığına da katkısı olacaktır. En çok fosfor içeren balıklardan biridir. Hem ızgara hem de tavada yenebilir ama buğulaması daha güzel olur. Izgarada da fazla pişmeden sulu şekilde yenmesini tavsiye ederiz” diye konuştu.

Sinop’ta az miktarda avlanan zargana balığı kilogramı 60 TL’ye satılıyor.