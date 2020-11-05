banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
Kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
İzmir’de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı

Faydasını bir "Bileydin"

SİNOP'UN GÖZDE MEYVESİ “BİLEYDİN” MEVSİMİ BAŞLADI.

SİNOP 05.11.2020, 13:31
Faydasını bir "Bileydin"

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” mevsimi başladı.

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.

Yoğunluk olarak Akliman mevkisi ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı bekliyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor.

İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor.

Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378