Faydasını bir ’bileydin’

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.

Yoğunluk olarak Akliman mevkisi ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı bekliyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor.

İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “İlimizde yetişen çok önemli bir tür. Ağaç türü ve meyve veren bir tür. Kocayemiş meyvesi. Halk arasında Sultan Böğürtleni, Ağaç çileği ve dağ çileği denmekte. Ancak Karadeniz’de özellikle Sinop ilinde bu bitki meyvesine Bileydin denmekte ve meşhur. Bütün köylüler tarafından bilinmekte. İlimizde Sinop-Ayancık karayolu üzerinde çok yoğun miktarda mevcut. Yine Gerze’de bulunmakta bu meyve. Daha çok deniz kenarına yakın sahil bölgelerdeki ormanlık alanlarda yetişiyor. Çalı formunda 3-4 metre boylanıyor bu ağaç. Yazın çiçek açıyor. Kışa doğru da daha doğrusu Sonbaharın sonuna doğru da kırmızı renkli üzeri pütürlü ve aromatik özelliği olan çok lezzetli bir meyve meydana getiriyor. Bu meyvenin şifalı özelliği de mevcut. Meyvenin içerisinde A,C ve E vitamini var. Yine tanel ve karoten denen maddeler bulunuyor ki bunlar bir araya geldiğinde antioksidan özelliği kazandırıyor. Bu da vücutta bağışıklık sistemini güçlendiren kansere karşı koruyan bir yapı meydana getiriyor. Bu meyve çok şifalı. Köylüler tarafından toplanıyor. Pazarda da satılıyor” dedi.