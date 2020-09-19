Esnaflara “siftah” zarfı
TÜRKELİ ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN ESNAFLARA “SİFTAH” ZARFI TÜRKELİ ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN BU YIL AHİLİK HAFTASINDA İLÇE GENELİNDE ESNAFLARA SİFTAH ZARFLARI BIRAKTI.
Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl Ahilik Haftası’nda ilçe genelinde esnaflara siftah zarfları bıraktı.
Her yıl 14-20 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası’nda Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl ilk kez farkındalık oluşturmak amacıyla 250 esnafın kapılarına “siftah zarfı” bıraktı.
Sabah saatlerinde kapılarını açarak “siftah zarfı” ile karşılaşan esnaflar, aynı zamanda zarfın içerisinde “Ahilik” anlamının tanımı ile ilgili bilgilerin ve Ahilik Duasının yer aldığı el broşürü ile de karşılaştı.
Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Ozan Kaya, “Ahilik, adını, ismini teşkilatın kurucusu olan Ahi Evran’dan almıştır. Ahilik; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın; sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlakî yönden yetiştiren ve çalışma yaşamını, iyi insan meziyetleri üzerine kuran esnaf örgütüdür. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel davranışların birleştiği sosyo-ekonomik bir düzendir. Osmanlı Beyliği’nin kurulmasında ve güçlenmesinde de etkin rol oynamıştır. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından her yıl Eylül ayının üçüncü haftası “Ahilik Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Bu vesileyle, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere, tüm halkımızın Ahilik Haftası’nı kutlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzda artmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.
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