Sinop’ta, ’özel mülk’ olduğu gerekçesiyle şahıs tarafından ulaşımı kesilen Erfelek Şelaleleri, ziyarete açıldı.

Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri’nde geçen günlerde yaşanan, ‘bir vatandaşın özel mülk gerekçesiyle yolu ulaşıma kapatması’ olayının ardından çok sayıda ziyaretçi ulaşım sorunu nedeniyle mağdur olmuştu. Yetkili birimlerin harekete geçmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak ziyarete kapatılan tabiat parkının yeniden ziyarete açıldığı duyuruldu.