Epilepsi hastası genç boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta denizde epilepsi krizi geçiren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Orman Kampı Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası 17 yaşındaki C.A. serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar C.A.’yı denizden karaya çıkarttı. C.A., çevredekilerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.