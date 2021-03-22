En yaşlı il Sinop’ta yaşlıların enerjileri yüksek

Türkiye’nin en yaşlı ili olan Sinop’ta yaşlıların enerjileri yüksek. Yaşlılar kendilerine ayrılan zamanda kentin sakin caddelerinde doğanın tadını çıkarıyor ve neşeli sohbetlere ortak oluyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "istatistiklerle yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2015’te 6 milyon 495 bin 239 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 22,5 artarak 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020’de yüzde 44,2’sini erkekler, yüzde 55,8’ini kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020’de yüzde 19,8 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4 ile Şanlıurfa takip etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Durmuş Taban, “Onları görünce ben de kendimi yaşlı hissettim. Şuan ben kendimi dinç hissediyorum. Karadeniz’in havası, suyu, ormanı güneşi genç bırakır insanı. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. Yani yaşlı kabul etmiyorum kendimi" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayram Aydın ise “Sinop’umuz çok güzel. Emekliler için küçük, ufak şirin bir yer. Yani mutlu Sinop diyoruz biz buraya. Valla hiçbir şeye kafayı takmamak. Rahat yaşamak. Huzurlu yaşamak. Uykuyu güzel almak, gıdayı güzel almak. Yaşam budur. Hiç doktora gitmemek. İlaç yüzü görmemek. Zaten kendi doktorun kendin olursan hayat güzel" diye konuştu.