’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinde 207 kadın bilgilendirildi

Sinop’ta jandarma ekiplerince Kasım ayında ’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesiyle 207 anne ve anne adayına bilgilendirme yapıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımının önlenmesi ile bağımlılığın önüne geçilmesi amacıyla 9 ilçede bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Programda fabrika, tekstil gibi iş yerlerinin yanı sıra ve kadın kurslarında da seminerler gerçekleştirilerek, katılımcılar uygulama hakkında bilgilendirildi. Kasım ayı içerisinde ise Sinop ve ilçelerinde toplam 207 anne ve anne adayına eğitim düzenlendiği açıklandı.