Elinde taşıdığı poşette 2 kilo metamfetamin çıktı

Sinop’un Gerze ilçesinde otobüsten inen şahsın elinde taşıdığı poşette 2 kilogram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö.’nün şehir dışından uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler tespit ettikleri şahsı takibe aldı. Elinde pembe bir poşetle başka bir şehirden Gerze otobüsüne binen M.C.Ö., Gerze Otogarı’nda indikten sonra polis ekiplerince durdurularak incelendi. Şahsın yol boyunca elinde taşıdığı poşetin içindeki plastik kutuda tam 2 kilogram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan M.C.Ö., ifadesi alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.