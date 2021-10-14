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Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

Sinop’ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.

SİNOP 14.10.2021, 19:27
Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

Sinop’ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında sahibi bilinmeyen kişi tarafından elektrikli motosiklet Ada Mahallesi Aşiyan mevkiinde şarja takıldı. Motosikletin şase yapması üzerine aniden yangın başladı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, binaya sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu 6 katlı apartmanda zarar oluştu.

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