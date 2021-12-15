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Elektrik tellerine takılan martı kurtarıldı
Sinop’ta elektrik tellerinde asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SİNOP 15.12.2021, 08:11
Sinop’ta elektrik tellerinde asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zeytinlik Mahallesi’nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler önce elektrik akımını kesti, ardından da martıyı takıldığı tellerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.