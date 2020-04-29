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Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI TÜRKELİ İLÇESİNDE ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, KİMLİK BİLGİLERİYLE EN YAKIN ECZANEDEN MASKELERİNİ ALABİLİYOR.

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI TÜRKELİ İLÇESİNDE ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLAR, KİMLİK BİLGİLERİYLE EN YAKIN ECZANEDEN MASKELERİNİ ALABİLİYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:25
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Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

Türkeli ilçesinde eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Vatandaşlar, kimlik bilgileriyle en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskeleri vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda ücretsiz maskelerini temin etmek için eczanelere gelen 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, TC kimlik numaraları kontrol edildikten sonra maskelerin teslimi yapılıyor.

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