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Düğün konvoyu davul-zurnayla yolu kapattı, KGYS’den görüntülendi

Sinop’ta gelin alma konvoyu oynamak için trafiğe kapatıp yol ortasında davul-zurna ile oynadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülenen konvoydaki 8 araca ceza kesildi.

SİNOP 20.07.2022, 15:21
Düğün konvoyu davul-zurnayla yolu kapattı, KGYS’den görüntülendi

Sinop’ta gelin alma konvoyu oynamak için trafiğe kapatıp yol ortasında davul-zurna ile oynadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülenen konvoydaki 8 araca ceza kesildi.

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Nokta Kavşağı’nda gelin almadan dönen bir düğün konvoyu akşamüstü araçların en yoğun olduğu saatlerde kavşaktaki yolu trafiğe kapatarak davul-zurna eşliğinde oyun oynadı. Uzun kuyruk oluşan yolda araçların kornasına aldırış etmeyen konvoydakiler, kavşakta bulunan KGYS kamerasından görüntülendi. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay sonrası hızla harekete geçen trafik şube ekipleri yolu trafiğe kapatan konvoydaki 8 araca ’özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya ve araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek’ suçundan ceza yazıldı.

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