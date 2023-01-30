DSİ’den Sinop’a son 20 yılda 1,34 milyarlık yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sinop’ta son 20 yılda 1 milyar 340 milyon TL değerinde 53 tesis inşa edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, suda sıfır israf hedefiyle çalışmalarını sürdürerek özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etki sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda DSİ kuruluşundan itibaren 9 bin 585 tesis hizmete açıldığını vurgulayarak, 1954 yılından bugüne, ülkemizin kalkınması için inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu, başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede değerlendirerek son 20 yılda toplam 477 milyar liralık yatırım yaparak 9 bin 585 tesisi hizmete açmış ve aziz milletimizin gönlünde yer edinmiştir diye konuştu.

Son 20 yılda 716 baraj inşa edildi

DSİ Genel Müdürü Balta, son 20 yılda yaklaşık 477 milyar TL yatırım yapıldığını belirterek, "Bu çerçevede son 20 yılda 716 baraj, 481 gölet ve bent, 101 yeraltı depolama tesisi, bin 633 sulama tesisi, 318 toplulaştırma projesi, 326 içme suyu ve atıksu tesisi, 615 HES ve 5 bin 395 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 9 bin 585 adet tesisi hizmete aldık" dedi.

Sinop’ta 5 baraj inşa edildi

İçme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm vatandaşların insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Balta, "Bu anlamda Sinop’ta bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile 214 bin 692 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 16,61 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Karadeniz ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sinopumuzda ziraatın daha da gelişmesi için son 20 yılda şehre 1 milyar 339 milyon 466 bin 366 TL yatırım yaparak 5 baraj inşa ettik. 87,20 metre yüksekliğinde ve 25,23 milyon metreküp su biriktirme hacimli Erfelek Barajı’nı hizmete aldık. Bu baraj, 28 bin 730 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Ayrıca Saraydüzü Barajı, Dodurga Barajı, Karaca Barajı ve Kurusaray Barajlarını da tamamlayarak işletmeye aldık" diye konuştu.

Sinop’un su kaynaklarını değerlendirmek için Boyabat Ilıksu ve Türkeli Zimari Barajı’nın yapım çalışmaları sürerken, 4 adet depolama tesisi planlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Taşkın koruma tesisleri hakkında konuşan DSİ Genel Müdürü Balta, "Tamamlanan 6 sulama tesisi ile 62 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sinop ilimizdeki toprakları daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 113 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 34 adet taşkın koruma tesisi ile Sinop şehir merkezi ile 57 yerleşim yeri ve 18 bin 820 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Balta şu bilgileri verdi:

"Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri alanında da 1 adet iş tamamlanarak 32 bin dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde kısmi olarak 35 bin 150 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 67 bin 150 dekar alanın arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Sinop ilinde 18 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sinoplular için üretmeye ve Sinop’u su yapıları ile ihya etmeye devam edeceğiz."