Drone gören atların şaşkınlığı

Sinop’ta drone gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçtı.

Sinop’ta onlarca yılkı atı Akliman mevkisinde yaşamlarını sürdürüyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılkılar medya mensuplarına da haber malzemesi olurken, bir basın mensubunun uçurduğu drone, atları şaşkına çevirdi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, dronenun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçtı.