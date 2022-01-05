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DKMP Sinop Şubesi’nden ’sel’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü tarafından, 11 Ağustos’ta Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili yapıldı.

SİNOP 05.01.2022, 12:27
DKMP Sinop Şubesi’nden ’sel’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü tarafından, 11 Ağustos’ta Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili yapıldı.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “11 Ağustos’ ta Sinop’ ta yaşanan sel felaketinde zarar gören, Sinop’un en gözde turizm alanlarından, Sinop Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın 2022 yılında yeniden hizmete alınabilmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar hızla devam etmektedir. Sel felaketinde, Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı da büyük hasar görmüş, yaşanan afette sahaya DKMP Sinop Şube Müdürlüğünce yıllardır yapılan yatırımların bir kısmı tamamen yok olmuş, büyük bir kısmı da kullanılamayacak hale gelmiştir. Yaşanan felaket neticesinde ziyaretçilerine güvenli bir ortamda hizmet veremeyecek duruma gelen alan, ziyarete kapatılmıştır. Selin yaşandığı ilk günlerde, selin yıkıcı etkisini azaltmak maksadıyla Sinop Şube Müdürlüğünce iş makinaları ile dere yatağında yapılan çalışmalarla alandaki yapıların daha fazla hasar görmesi engellenmiştir. Tabiat parkı içerisindeki elektrik altyapısı da hasar gördüğünden alanda elektrik kesintisi yaşanması nedeni ile alana geçici elektrik bağlantısı yapılmıştır. Tabiat parkı içerisinde hasar gören yapılardan bir diğeri de ulaşımı sağlayan köprü olmuştur. Kullanılamaz hale gelen köprünün yerine ulaşımın yeniden sağlanabilmesi maksadıyla geçici bir köprü inşa edilmiştir. Projesi hazırlanan yeni köprünün 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Tabiat parkı içerisinde selin getirdiği mil, balçık ve selle sürüklenen materyal temizliği yapılırken, kullanılamaz hale gelen malzemeler toplatılmış, ardından alanın genel temizliği tamamlanmıştır. Sinop Şube Müdürlüğünce hazırlatılan Taşkın Koruma Projesi DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce uygun bulunmasının ardından Sinop Şube Müdürlüğü ile DSİ Sinop Şube Müdürlüğünce inşası tamamlanmıştır. Taşkın projesi kapsamında tamamlanan dere ıslahı, tahkimat çalışmaları ile yaşanabilecek herhangi bir sel ya da taşkın felaketinde, alanda meydana gelebilecek muhtemel can kayıplarının ya da hasarların önlenmesi hedeflenmektedir. Erfelek Kaymakamlığı, Erfelek İlçe Özel İdare Müdürlüğü iş birliğince çevre düzenleme çalışmalarına başlanılan tabiat parkında, sel nedeniyle bozulan ve kullanılamaz hale gelen otopark ve çevresinde gerçekleştirilen düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Yaşanan sel felaketinde alandaki atık su alt yapısı da hasar gördüğünden ve kullanılamaz hale geldiğinden öncelikle selden sonra kullanılamayacak durumda gelen fosseptiğin yeniden yapılması için ihale yapılmış ve sızdırmasız fosseptik yapımı tamamlanmıştır. Yaşanan sel felaketinden sonra tabiat parkının mevcut durumuna göre peyzaj projesi revizyonu DKMP Sinop Şube Müdürlüğünce yapılarak, ziyaretçilerin kullanımına uygun yapı ve tesislerin inşasına en kısa zamanda başlanılacaktır. Tabiat parkında yapılan dere taşkın koruma projesi 08 Kasım 2021 tarihinde tabiat parkının genel durumu DSİ Sinop Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar kamuoyuna duyurulur” denildi.

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