Dikmen’de çocuk ve gençlere ücretsiz judo kursu

Sinop Dikmen Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yoğun talep üzerine açılan kursta, çocuk ve gençler ücretsiz judo eğitimi alıyor.

Sinop Dikmen Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz judo kursu hizmete açıldı. Dikmen Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kursta 70’e yakın öğrenci haftanın 3 günü eğitim alıyor. Sporcuların uzun vadede yüksek düzeyde başarılı olmaları amaçlanıyor.

Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, boş vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmeleri, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olmaları için kursun hizmete girdiğine değinen Dikmen Kaymakamlığı, eğitim alan sporcular için uzun vadede ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmaları için çaba sarf edildiği belirtildi.