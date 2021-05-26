Dikmen Entegre Sağlık Merkezi hizmete başladı

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, “Dikmen İlçesi Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık hizmetlerini içerisinde barındıran yeni Entegre Sağlık Merkezimiz tamamlanarak hasta kabulüne başladı” dedi.

Giresun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “İlçe merkezimiz, 4 katlı modern binası ve teknolojik donatılarıyla hemşerilerimize ‘7/24’ saat esasına göre acil sağlık hizmeti sunacak. Aile Sağlığı Merkezi’nde 2 adet laboratuvar ve 7 adet acil müşahede yatağı bulunuyor. Entegre Sağlık Merkezimizde ise çok yakında röntgen ve diş klinik hizmetleri de verilmeye başlanacak” diye konuştu.