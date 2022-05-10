banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu

Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama

Deposunun 11 yıldır 25 kez soyulduğunu iddia eden Mertol Taşkın için Sinop Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşın iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ’raporu bulunmamasına rağmen paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu’ iddia edildi.

SİNOP 10.05.2022, 18:48
Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama

Deposunun 11 yıldır 25 kez soyulduğunu iddia eden Mertol Taşkın için Sinop Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşın iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ’raporu bulunmamasına rağmen paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu’ iddia edildi.

Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, 2011 yılından bu yana 25 kez dükkanına girerek ağlarının çalındığını iddia etmiş, konu ile ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduğunu belirterek sonuç alınamadığını ifade etmişti. Deposunun duvarlarına hırsızlık yapıldığını iddia ettiği tarihleri not alan Taşkın, bugünkü maliyetiyle 1 milyon TL civarında zararının olduğunu belirtmişti. Yayınlanan haber sonrası 67 yaşındaki Taşkın için Sinop Valiliği açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “23.02.2011 tarihinde bahse konu şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, işyerinden balıkçı ağı çalındığını iddia etmiş, kendi beyanına göre K. D. ve S. D. isimli şahıslardan şüphelendiğini belirtmiş bu doğrultuda tahkikat yapılıp adli makamlara intikali ettirilmiştir. 11.05.2013 tarihinde aynı şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, A. E. isimli şahıstan şikayetçi olmuş A. E. Nin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış, konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. 19.04.2016 tarihinde hırsızlık müracaatında bulunmuş, M. A. isimli şahıstan şüphelendiğini ifade etmiş, M. A. yakalanmış suç ve suç unsuru elde edilememiş ifadesinde Mertol Taşkın’ın kendisine iftira attığı beyan etmiştir. Olay yeri incelemesinde ise hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır. 18.05.2018 tarihinde şahsın alınan hırsızlık müracaatında iki yıl önce şüphelendiğim dediği M.A isimli şahıstan yine hırsızlık ile ilgili şikayette bulunmuş. Konu ile ilgili adli tahkikat yapılmış ancak olay yeri incelemesinde hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Taşkın’ın 16 Haziran 2020 tarihinde CİMER’e bulunduğu müracaat sonrası ilgili ekiplerce hem iş yerinin hem de bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğinde ‘şahsın varillerinin çalındığını beyan ettiği’ ancak kayıt incelemesinde bu ‘varilleri kendisinin bir şahsa rıza en verdiği’ kamera kayıtlarında göründüğü bildirildi. Ardından şahıs bu konuyu yanlış hatırladığını, varillerinin değil ağlarının çalındığını söyleyerek beyanını değiştirmiş, hırsızlık olduğuna dair iz ve emare bulunmadığından adli makamlarca herhangi bir tahkikat başlatılmadığı bildirildi.

“Hiç bir müracaatta rastlanılmamıştır”

Açıklamaların devamında, “Bahse konu iş yeri halkın yoğun olarak gece ve gündüz hareketlilik halinin bulunduğu bir yerde konuşlanmıştır. Bahse konu iş yeri ve civarında kamera kayıtlarıyla mevcut olduğu, aynı iş yerinde özel kuruluşlardan sağlanan alarm hizmetleri bulunduğu, şahsın şimdiye kadar yapmış olduğu hırsızlık müracaatlarının hiç birinde kapının, kepenklerin ve kilitlerin zorlandığı kırıldığı içeri girildiği ve ya herhangi bir hırsızlık yapıldığına dair iz ve emareye şahsın yaptığı hiç bir müracaatta rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili ekiplerimiz özel alarm şirketi ile görüşmüş olup şahsın alarm şirketini de sürekli rahatsız ettiği, alarmın sürekli faal olduğu, herhangi bir hırsızlık olayının olmamasına rağmen şahsın alarm şirketini hırsızlık olmuş gibi sürekli rahatsız ettiği, alarm şirketinin de bu sebeple şahsın telefonlarını engellediği öğrenilmiştir” denildi.

Genel değerlendirme olarak; “Şahsın herhangi bir doktor raporu bulunmamasına rağmen anormal derecede paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu değerlendirilmektedir. Çünkü şahsın müracaatları sözlü beyanın ötesinde değildir. Hırsızlık olduğuna dair iz ve emare yoktur. Ayrıca şahsın çalındığını iddia ettiği balık ağlarının herhangi bir kaydı veya belgesi de bulunmamaktadır. CİMER müracaatında kendisi de şu cümleyi kullanmıştır: ’Müracaatı ile ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi de kendisi ile ilgili gerçek olmayan bilgiler vererek kolluk kuvvetini yanılttığı’ şeklinde ifade verdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle yukarıda anlatıldığı şekilde şahsın ilgili makamlara müracaatlarının tamamı detaylı şekilde incelenmiş. Ancak suçun oluştuğuna dair herhangi bir somut bulguya rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
16°
açık