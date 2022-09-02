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Denizde akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Sinop’ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
SİNOP 02.09.2022, 17:14
Sinop’ta serinlemek için girdiği denizde dalga nedeniyle akıntıya kapılan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, 16.00 sıralarında Kumkapı Plajı’nda meydana geldi. Denizde esen rüzgârın dalgalar oluşturmasıyla yaşı küçük bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa sürede sudan çıkartılan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye gelen dalgıç polisler dalgaların tehlike oluşturması nedeniyle denizdeki vatandaşları uyararak sudan çıkarttı.
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