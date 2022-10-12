Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi restore ediliyor

Sinop Gerze Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi’nin restorasyon sürecinin başladığı bildirildi.

Sinop’ta inanç turizminin önemli mekanlarından olan Tarihi Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi için restorasyon çalışmaları başlıyor. Proje hazırlık ihalesinin tamamlandığı tarihi mekânın, aslına uygun şekilde ihya edilmesi hedefleniyor.

Sinop’ta şehrin manevi değerlerine sahip çıkmak adına önemli bir çalışma daha hayata geçiyor. Anadolu’nun İslam’la tanışmasına öncülük eden Çeçe Sultan Hazretleri’ne ait olan türbe ve cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilecek.

Çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Tarihi Çeçe Sultan Türbesi ve Camisi’ndeki restorasyon için proje hazırlık ihalesinin yapıldığını, sonraki aşamada ise Koruma Kurulu onaylarının ve projesinin tamamlanacağını söyledi.

Sinop’un manevi ve tarihi zenginliği ile ön plana çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken Maviş, “Horosan erenlerinden ve Sinopumuzun, Gerzemizin manevi simgeleri arasında yer alan, hemşerilerimizin maneviyat dünyasında müstesna bir yere sahip olan Çeçe Sultan Hazretleri’nin kabrini, onun manevi iklimine uygun şekilde yenileyerek ziyaretçilerimize sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manevi mekân yıl içinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İnşallah restorasyon çalışmaları bittiğinde, bu mekân ziyaretçilerimizi çok daha ihtişamlı bir şekilde karşılayacak” dedi.