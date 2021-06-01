banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?

Cam silerken düşen temizlik işçisi yaralandı

Sinop’ta 2 katlı bir işletmenin camını silerken dengesini kaybederek düşen temizlik şirketi işçisi yaralandı.

SİNOP 01.06.2021, 13:11
Cam silerken düşen temizlik işçisi yaralandı

Sinop’ta 2 katlı bir işletmenin camını silerken dengesini kaybederek düşen temizlik şirketi işçisi yaralandı.

Olay, Tersane mevkisinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Temizlik işçisi 43 yaşındaki Fatih Bahçe, 2. katta cam temizlediği sırasında dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten ahşap tentelere çarparak beton zemine düştü. Çevredekiler tarafından olay polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu