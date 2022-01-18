“Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla” Sinop’ta 350 kişiye istihdam sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde Sinop’un Saraydüzü ve Türkeli ilçelerine kurulacak tekstil atölyelerinde 350 kişilik istihdam sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanan “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” kapsamında Sinop’ta tekstil sektöründe gençlerin istihdamını önceleyen iki projeye 3 milyon 700 bin lira destek sağlanacak. Destek kapsamında Sinop’un Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde toplam 350 kişinin istihdam edileceği iki tekstil atölyesi kurulacak.

Sağlanacak destekle Saraydüzü ilçesine toplam bütçesi 2 milyon 300 bin lira olan proje kapsamında bin 60 metrekare kapalı alana sahip bir tekstil atölyesi kurulacak. 150 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen atölyede, öncelikli olarak yaklaşık 400 kişiye eğitim verilecek. Türkeli ilçesine kurulacak bin 600 metrekare kapalı alana sahip tekstil atölyesinde ise 200 kişiye istihdam sağlanacak ve gençlerin iş sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 500 kişiye mesleki eğitim verilecek.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Saraydüzü Belediyesi tarafından hazırlanan “Saraydüzü Tekstil ile Kalkınıyor” ile Türkeli Belediyesi tarafından hazırlanan “Tekstil Yatırımları ile Gelişen Türkeli” projelerinin destek sözleşmeleri imzalandı. Sinop Valiliğinde düzenlenen imza töreninde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Saraydüzü Belediyesi ve Türkeli Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme törenine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş katıldı.

Sözleşme imza töreninde konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, projelerin gençlerin istihdamı için önemli olduğunu belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sinop’un Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinde hayata geçirilecek projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında desteklendiğini kaydeden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Bakanlıklar tarafından yapılan değerlendirme sonrası projeler desteklenmeye layık görülmüştür. Yerelde projelerin uygulamasını Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Belediyelerimiz ile birlikte yürüteceğiz. ‘Saraydüzü Tekstil ile Kalkınıyor’ projesine sağlanacak 2 milyon 300 bin lira destekle, yaklaşık bin metrekare alana sahip bir tekstil atölyesi kurulacak. Destek kapsamında atölyenin inşaat ve altyapı çalışmalarının yapım maliyetleri karşılanacak. Projenin tamamlanması sonrasında özel sektör firmaları tekstil üretimi gerçekleştirecek. Üretim faaliyetinin başlamasıyla burada 150 kişilik bir istihdam ön görülmektedir. ‘Tekstil Yatırımları ile Gelişen Türkeli’ projesinde ise bin 600 metrekarelik bir alan tekstil atölyesine dönüştürülecek. Atölyede özel sektör firması tarafından 200 kişilik bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen program gereğince her iki projede de istihdam edilecek kişilerin en az yüzde 75’inin genç olması gerekiyor. Bu nedenle her iki projede de gençlerin istihdamına öncelik sağlanıyor. Projelerin tamamlanma süresi 15 aydır” dedi.