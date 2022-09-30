Bursaspor’u eleyen Boyabat 1868 Spor’a coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’u eleyerek bir üst tura adını yazdıran Boyabat 1868 Spor ilçede coşkuyla karşılandı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Sinop’u temsil eden Boyabat 1868 Spor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda 1074 Çankırıspor’dan sonra rakibi Bursaspor oldu. Zorlu müsabakada deplasmanda Bursaspor’u mağlup ederek üst tura yükselen Boyabat 1868 Spor, memleket dönüşünde coşkuyla karşılandı.

15 Temmuz Kültür Merkezi’nde davul-zurnalı karşılama programı düzenlendi. Otobüs içerisinde şehir turu atan sporcular taraftarları selamlarken vatandaşlardan büyük alkış aldı. Takımı çiçeklerle karşılayan Boyabat İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar oyuncuları tebrik etti.